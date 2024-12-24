Mine Tugay, fotoğraflarına gelen eleştirilere sessiz kalmadı
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarına gelen eleştirilere sessiz kalmadı; "Şeklimi beğenmediyseniz, takipten çıkabilirsiniz"
- 1
Mine Tugay, sosyal medya hesabında evinde çekilen birkaç fotoğrafını takipçileriyle kırmızı kalp emojisi eşliğinde paylaştı.
- 2
Ancak Mine Tugay'ın paylaşımlarına bazı takipçilerinden eleştirel yorumlar geldi.
- 3
Bir takipçisi, "Bu kadın neden böyle?" şeklinde yorum yapınca, Mine Tugay şu şekilde yanıt verdi: "Sen neden öyleysen, ondan böyle"
-
- 4
Bir diğer takipçi, "Dizinizde çok yaşlı çıkmışsınız, yanlış makyaj" diye eleştirdi. Mine Tugay; "Bazen yaşlı da olabiliyorum" diyerek cevap verdi.
- 5
Bir takipçi de, "Kadıncağız ne şekillere girmiş, size selfie yapacak diye" şeklinde yorum yaptı. Mine Tugay ise "Şeklimi beğenmediyseniz, takipten çıkabilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.
Fotoğraflar: Instagram