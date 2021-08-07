Fenerbahçe tarafından "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir." açıklaması geldi.

MİN JAE KİM'İN BİYOGRAFİSİ

Min-jae Kim, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Yonsei'nin ardından ülkesinin takımlarından olan Gyeongju'ya imza atan stoper oyuncusu, 1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai Motors'un yolunu tuttu ve burada büyük bir çıkış yakaladı.

2 sezonda 60 maça çıkan ve Güney Kore A Milli Takım forması giymeye başlayan 24 yaşındaki stoper, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

İstediği teklifleri alamayan Koreli, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu. Çin'de toplam 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, gol ve asist katkı sağlayamadı.

31 Aralık 2021'e kadar Beijing Guoan'la sözleşmesi bulunan Min-jae Kim'in ismi Galatasaray ve Porto ile de anılıyordu.

Profesyonel kariyerinde 119 maça çıkan Koreli oyuncu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.