İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısı, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Toplantıda, 9 Kasım 2021'de Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen mimar Başak Cengiz'in isminin, cinayetin işlendiği sokağa verilmesi teklifi sunuldu.
Komisyon raporunun 7. maddesinde yer alan teklifte, Barbaros Mahallesi'ndeki "Karanfil" sokağın isminin "Başak Cengiz Sokağı" olarak değiştirilmesi talep edildi. Talep, oy birliğiyle kabul edildi.
AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı, Ataşehir Meclisi'nde olayın yaşandığı sokağa Başak Cengiz isminin verilmesini teklif ettiklerini hatırlatarak, "Oy birliğiyle geçti. Keşke böyle bir olay yaşanmamış olsaydı. Maalesef böyle bir olayla ülkemiz ve Ataşehir'imiz karşı karşıya kaldı. Bir daha kadın cinayetlerinin yaşanmaması, cana karşı bir daha saldırının olmaması temennisiyle, Başak Cengiz isminin sonsuza kadar orada yaşaması adına verilmiş oldu." şeklinde konuştu.
İBB CHP Meclis Üyesi Tuğba Dönmez de tüyleri ürperten olay karşısında dileklerinin, sanığın en ağır cezayı alması olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra hiçbir erkeğin sırf zayıf gördüğü için bir kadına kolaylıkla saldırabileceği, ceza almayacağını düşünerek ona yönelebileceği gibi meseleleri yaşamamamızı diliyorum. Başak Cengiz ismi Ataşehirliler için çok önemli. Mahalle sakinlerine, bu değişiklik için çalışan kadın muhtarlara ve gruplara teşekkür ederiz." dedi.
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