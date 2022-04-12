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Çin ana karasında son 24 saatte 24 bin 567, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 1407 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1272, hastalık belirtisi göstermeyen 23 bin 295 vaka saptandı.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

KARANTİNA NE ZAMAN GEVŞEYECEK?

Ülkenin en büyük şehri Şanghay, en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 994, hastalık belirtisi göstermeyen 22 bin 348 vaka kaydedildi.

Devlet Konseyi Hastalık Önleme ve Kontrol Mekanizması, kentteki 9 merkez ilçenin vaka sayılarına göre sektörlere ayrılacağını ve salgın tedbirlerinin kademeli uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Yeni düzenlemeyle düşük riskli bölgeler "kontrol bölgesi", orta riskli bölgeler "yakın kontrol bölgesi" ve yüksek riskli bölgeler "önleme bölgesi" olarak adlandırılacak.

Son 14 günde vaka kaydedilmeyen yerleşimler düşük riskli kontrol bölgesi kabul edilirken vatandaşların bölge içinde serbest dolaşımına izin verilecek fakat yakın kontrol ve önleme bölgelerine girmesine izin verilmeyecek.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 gün vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklamıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması nedeniyle gıda, ilaç, ihtiyaç malzemesi dağıtımı ve bakım hizmetlerinde sıkıntılar yaşanıyor.

2 HAFTA SONRA İLK KEZ DIŞARI ÇIKTILAR

Şanghay'da yaşayan bazı vatandaşlar iki hafta sonra ilk kez dışarı çıktı. Koronavirüs testi negatif çıkan 7 bin kişinin yaşadığı bölgenin düşük riskli bölge ilan edilmesiyle binlerce kişi iki haftadan aradan sonra ilk kez dışarı çıktı.

Bazı kişilerin dışarı çıkmasına izin verilirken, kimlerin dışarı çıkabileceğin ilişkin kafa karışıklığı yaşandı.

Şehrin sağlık yetkilisi Wu Qiany, "Düşük riskli bölgelerde yaşayan kişiler halen sıkı kurallara uymak zorunda. Uzun karantina döneminin sonunda insanların dışarı çıkmak istemesi çok normal. Yiyecek ve ilaç alışverişi yapmak istiyorlar. Fakat birçok insan önlemlere dikkat etmeden dışarı çıkarsa yeni tehlikeler ortaya çıkabilir." dedi.

ŞANGHAY ÇİN'İN GERİ KALANINDAN NEDEN FARKLI?

BBC'de yer alan habere göre, bunun temel nedeni Şanghay'ın Çin ekonomisi için önemi.

Şangay, Çin'in GSYİH'sının yüzde 3'ünden fazlasına katkıda bulunuyor ve 2018'den bu yana Çin'in toplam ticaretinin yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.

Yerel haber kaynağı Caixin'e göre, Şanghay'daki havaalanları da pandeminin ilk günlerinde Çin'in ihtiyaç duyduğu koruyucu ekipman ve ilaçların yaklaşık yarısının getirilmesinden sorumluydu.

2020'de, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'na yapılan kargo uçuşları, 3.4 milyon ton mal oluşturdu; bu, Pekin, Guangzhou ve Shenzhen şehirlerindeki havaalanlarının toplamından bir milyon daha fazla.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar, Pekin veya Şanghay gibi mega şehirlere iki haftalık bir kilitlenmenin Çin'in aylık GSYİH'sının yüzde 2'sine mal olabileceğini gösteriyor.

Çin'in 2021'deki aylık GSYİH'sı ortalama 9,5 trilyon yuan (1.4 trilyon dolar) idi, bu nedenle ülke, karantinanın devam ettiği her hafta için yaklaşık 190 milyar yuan (29.8 milyar dolar) kaybetmeye devam edecek.