Milot Rashica: Solskjaer bize çok güveniyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Milot Rashica, galibiyeti değerlendirdi.

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"OYUNA ADAPTE OLDUK"

Maça iyi başladıklarını söyleyen Rashica, "İlk 15-20 dakika iyi başladık. Oyuna adapte olduk. Fırsatlar da bulduk ama 20. dakikadan sonra biraz durduk. 10-20 dakika kontrolünü rakibe verdik. İkinci yarıya iyi başladık ve iki gol bulduk. Mücadelemizi gösteriyoruz, zaten yapmamız gereken de bu." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ BİZE GÜVENİYOR"

Ole Gunnar Solskjaer'in etkisi hakkında konuşan Rashica, "Hepimize güveniyor hocamız. Geldiğinden bu yana kendisi ve ekibi bu pozitif enerjiyi bize yansıttılar. Her gün bize destek gösteriyorlar, her gün konuşuyorlar bizimle. Ben de takıma elimden geldiğinde yardım etmeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti.