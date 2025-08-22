Milot Rashica: İstanbul'da işi bitireceğiz

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne Sports'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Milot Rashica, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İŞİ İSTANBUL'DA BİTİRECEĞİZ"

"Maça iyi başladık. Top bizdeydi. Rakibe fırsat vermedik. İlk yarıda kontrol bizdeydi. Rakibin fırsat bulduğu anlar bizim hatalarımızdan oldu. Kontratak fırsatları buldular. İlk golü biz bulduk. 1-2 gol daha bulup erken bitirebilirdik maçı. Duran toptan gol yedik. İşi İstanbul'da bitireceğiz."

"HER POZİSYONA ADAPTE OLMALIYIZ"

Oynadığı mevkiye dair de konuşan Kosovalı futbolcu, şunları söyledi:

"Her pozisyona adapte olmamız gerekiyor. Bugün oynadığım pozisyon farklıydı ama zor değildi. Çünkü top bizdeydi, sıkıntı yok. Genel olarak iyiydik. Maç genelinde 2-3 hatamız oldu. Bunları düzeltmemiz gerek."