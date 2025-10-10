'Stranger Things' dizisiyle çocuk yıldız olarak ünlenen ve bugün artık 21 yaşında olan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, evlat edindiği kızıyla ilk fotoğrafını yayınladı.

Geçen yıl, rock yıldızı Jon Bonjovi'nin 23 yaşındaki oğlu Jake Bongiovi ile evlenen Brown, 21 Ağustos'ta sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla evlat edindiğini sürpriz bir şekilde duyurmuştu.

Brown, "Bu yaz, tatlı kızımızı evlat edinme yoluyla dünyaya getirdik. Hem huzur hem de mahremiyet içinde ebeveynliğin bu güzel yeni bölümüne başlamaktan dolayı çok heyecanlıyız" diye yazmıştı.

Brown ve Bongiovi, yeni fotoğrafta, yüzü ve minik eli görülebilen kızlarına hayranlıkla bakıyorlar. Ünlü oyuncu, kızının yüzünü bulanıklaştırarak göstermemeyi tercih etti.

Mayıs 2024'te evlenen çift, çocuk sahibi olmayı, evlat edinmeyi ve büyük bir aile kurma planlarını açıklamıştı. Millie Bobby Brown, bu yılın başlarında anne olmak istediğini söylemişti. Bir podcast yayınına katılan oyuncu, çok genç olduğunu bilmesine rağmen anneliği dört gözle beklediğini söylemiş, "Annem ilk çocuğunu 21 yaşında doğurdu, babam ise 19 yaşındaydı. Jake ile tanışmadan önce bile bu benim hayalimdi" demişti.

"Bebekliğimden beri annem bana nasıl davrandıysa ben de öyle bir anne olmak istedim" diyen Brown, "Jake bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve tabii ki kendimi bir oyuncu ve yapımcı olarak kanıtlamaya odaklanmak istiyorum, ama aynı zamanda kişisel olarak bir aile kurmanın da benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum" demişti.