Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu
Para Yüzme Dünya Şampiyonası´nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde milli sporcu Sümeyye Boyacı üçüncü oldu
Giriş: 02.08.2023 - 00:26
İngiltere´nin Manchester kentinde devam eden şampiyonada 20 yaşındaki milli yüzücü, kadınlar S5 kategorisinde 43.32´lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Sümeyye, 2024 Paris Oyunları´na kota almaya hak kazandı.
Öte yandan aynı finalde yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya 5'incisi olarak şampiyonayı tamamladı.