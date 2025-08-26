Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de ikinci turda - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de ikinci turda

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 09:31 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep Sönmez, ABD'de ikinci turda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeynep Sönmez, ABD Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

        Dünya klasmanının 81'inci basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında dünya 109 numarası Volynets ile karşılaştı.

        Sert zemindeki mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Zeynep, bir üst tura yükseldi.

        Zeynep, 2016'da ABD Açık'ta ikinci tura çıkan Çağla Büyükakçay'dan 9 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

        Kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda yarışan milli sporcu, ikinci turda Katie Boulter-Marta Kostyuk maçının galibiyle karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Habertürk Anasayfa