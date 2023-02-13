Milli tenisçi İpek Öz, maça Türk bayrağıyla çıktı

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, özel davetle katıldığı başkent Doha'daki turnuvanın ilk turunda dünya eski 1 numarası, klasmanın 17. basamağındaki Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaştı.

Klasmanın 196. basamağındaki milli tenisçi, yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için korta Türk bayrağı ve siyah kurdele ile çıktı.