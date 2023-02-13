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Haberler Tenis

Milli tenisçi İpek Öz, maça Türk bayrağıyla çıktı

Milli tenisçi İpek Öz, Katar Açık'ın ilk turunda Belaruslu Victoria Azarenka ile oynadığı karşılaşmaya depremzedeleri anmak için Türk bayrağı ve siyah kurdele ile çıktı

Giriş: 13.02.2023 - 23:52 | Güncelleme: ABONE OL
Milli tenisçi İpek Öz, maça Türk bayrağıyla çıktı
İHA

Katar Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu İpek Öz, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle korta Türk bayrağıyla çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, özel davetle katıldığı başkent Doha'daki turnuvanın ilk turunda dünya eski 1 numarası, klasmanın 17. basamağındaki Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaştı.

Klasmanın 196. basamağındaki milli tenisçi, yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için korta Türk bayrağı ve siyah kurdele ile çıktı.

Karşılaşmayı 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan Azarenka, ikinci tura yükseldi.

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