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        Haberler Spor Diğer Milli tekvandocu Sıla Irmak Uzunçavdar, dünya üçüncüsü oldu - Diğer Haberleri

        Milli tekvandocu Sıla Irmak Uzunçavdar, dünya üçüncüsü oldu

        Güney Kore'de düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sıla Irmak Uzunçavdar, bronz madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:04
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        Sıla Irmak'tan bronz madalya!
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        Milli sporcu Sıla Irmak Uzunçavdar, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 52 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar, tatamiye çıktı.

        Rakiplerini yenerek yarı finale çıkan milli sporcu, bu turda Çin'den Yinuo Xu'ye mağlup oldu. Bu sonuçla milli sporcu bronz madalya elde etti.

        Şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan kadınlar 59 kiloda Cansu Özgüven üçüncü tur, erkeklerde ise 63 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ilk turda rakiplerine mağlup olarak elendi.

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