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        Haberler Spor Futbol Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı - Futbol Haberleri

        Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı

        İzlanda maçı öncesi A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Karadağ maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:48
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        Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

        Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı.

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