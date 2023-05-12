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Haberler Gündem Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'TSK ve seçim' açıklaması

MSB'den "manipülatif ve gerçek dışı haberler, yorumlar" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 14 Mayıs Seçimleri öncesinde bir açıklama yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir takım çevreler tarafından seçimle ilişkilendirildiğini öne sürerek, 'TSK'yı güncel siyasete çeken söylemlerden uzak durulması' çağrısında bulundu.

Giriş: 12.05.2023 - 21:13 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'TSK ve seçim' açıklaması
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı, pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi kritik bir açıklamada bulundu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara rastlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır.

Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."

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