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        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, ikramiye tutarı

        Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı! Büyük ödül ve bilet fiyatları ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı! 600 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye, milyonların hayallerini süslerken, bilet satışlarına olan yoğun ilgi devam ediyor. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek çekilişle kazanan numaralar belirlenecek ve büyük heyecan sona erecek. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili tüm merak edilenler ve ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:00
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        • 1

          Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak olan çekilişte, büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak açıklandı. Şansını denemek isteyenler, biletleri hızla tüketirken çekilişin tarihi ve saati ise merak ediliyor. İşte yılbaşı özel çekilişiyle ilgili merak edilenler ve tüm detaylar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

          Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

          Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Çeyrek bilet: 150 TL

          Yarım bilet: 300 TL

          Tam bilet: 600 TL

        • 5

          Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu

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