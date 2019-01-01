Milli Piyango sıralı tam liste, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. İkramiye hayalleri ile Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, bilet sorgulama işlemini bugün de sürdürüyor. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Bilet İstanbul'dan sevk edildi. Yani İstanbul'dan bilet alan bir kişi 70 milyon liranın tek başına sahibi oldu. Yeni yıla milyoner olarak girdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) bu sene çekiliş saatinde değişiklik yaptı. Normalde gece yarısı yapılan büyük ikramiye çekilişi saat 20.00'da www.mpi.gov.tr adresi üzerinden başlayan amorti, 7 milyon lira ve 1 milyon lira çekilişlerinin ardından yapıldı. Böylece 31 Aralık saat 20.00 - 20.30 arasında belirlenmiş oldu. Sıralı tam liste de yine saat 22.00 - 22.30 arasında MPİ'nin resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı. İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO'da 70 MİLYON LİRA İSTANBUL'A ÇIKTI

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 7 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye "9915188" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları (4) ve (9) olarak belirlendi.

Tam bilet İstanbul'a çıktı. 7 Milyon TL'lik ikramiye çeyrek bilete isabet etti. (Aydın, Antalya, Adana, Sayısal sistem)

70 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7615536

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

4 ve 9

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE - 31 ARALIK

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İSTANBUL-MERKEZ