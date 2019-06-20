20 HAZİRAN 2019
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Milli Piyango sorgulama 19 Haziran! MPİ Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sorgulama sayfası

Milli Piyango 19 Haziran 2019 çekiliş sonuçları, MPİ tarafından dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda ayda 3 kere gerçekleştiriliyor. İşte 19 Haziran Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama sayfası

20.06.2019 - 09:34 | Güncelleme: Gündem
Milli Piyango

19 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer aldı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.  Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte 19 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 19 HAZİRAN

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 19 Haziran Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 19 HAZİRAN 2019

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe:SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
134540
 
10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
115933 140984 201632 293518 412166 433077
477001 492256 501399 537327
 
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
00893 03344 05991 13598 18600 19406
20895 22954 30558 32288 36084 43536
63402 68771 69388 72218 76078 88000
92673 93232
 
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 
0360 0772 0890 1402 1656 4105
4383 4776 4995 5027 5480 6794
7313 7900 8548
 
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 
129 142 247 294 435 440
624 768 799 957
 
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 
03 10 34 37 69 76
79 89
 
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 
1 9
 
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
034540 104540 114540 124540 130540 131540
132540 133540 134040 134140 134240 134340
134440 134500 134510 134520 134530 134541
134542 134543 134544 134545 134546 134547
134548 134549 134550 134560 134570 134580
134590 134640 134740 134840 134940 135540
136540 137540 138540 139540 144540 154540
164540 174540 184540 194540 234540 334540
434540 534540
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