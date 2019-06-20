19 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer aldı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte 19 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 19 HAZİRAN

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 19 Haziran Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 19 HAZİRAN 2019

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe:SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ