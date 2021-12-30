Milli Piyango yılbaşı çekilişi için artık saatler kaldı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye, sahibini bekliyor. 31 Aralık akşamı saat 17.00'de başlayacak olan çekiliş ile beraber Milli Piyango sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da artacak. Çekilişin hemen ardından sıralı ve tam ikramiye kazanan numaralar listesi Habertürk'te yayınlanacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022

31 Aralık akşamı yapılacak olan çekiliş ile beraber büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar açıklanacak. Milli Piyango sorgulama 2022 işleminizi, çekiliş biter bitmez telefondan ya da diğer cihazlar üzerinden Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları sayfası ile yapabilirsiniz.

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