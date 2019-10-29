On Numara 28 Ekim sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 899. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye İstanbul Küçükçekmece'de tek kişiye çıktı ve 543.905,25 TL

büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte, MPİ 28 Ekim çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 28 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 8 - 13 - 22 - 30 - 32 - 38 - 41 - 42 - 46 - 48 - 49 - 52 - 59 - 60 - 67 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 543.905,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 88 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.121,10 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.848 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 196,45 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.600 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,30 TL 6 bilen kişi sayısı : 118.793 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,65 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 235.939 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,90 TL

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 21 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 5 - 7 - 19 - 23 - 24 - 31 - 21 - 26 - 33 - 36 - 35 - 37 - 41 - 42 - 45 - 55 - 58 - 61 - 68 - 71 - 72

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / ÜMRANİYE - İZMİR / BORNOVA - KONYA / SELÇUKLU