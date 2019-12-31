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Yeni yıla saatler kala Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon TL kazanan gizemli talihli tekrar gündeme geldi. Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyonluk büyük ikramiye tam bilete çıkmıştı. Ancak bir yıl boyunca talihli ortaya çıkmadı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği talihli için Milli Piyango sitesine sayaç da kondu. Talihlinin parasını alması için sadece saatler kaldı. Gizemli talihlinin başvuru süresi saat 17.00'de doluyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki sayaçta haberin yazıldığı anda "70 Milyon Liralık Milli Piyango Biletinin Zaman Aşımına Kalan Süresi : 0 Gün 4 Saat 47 Dakika 57 Saniye" olarak geçiyordu.
Öte yandan gizemini koruyan talihlinin parasını almadığı takdirde 70 milyonun ne olacağı da merak konusu oldu. Saat 17.00'ye kadar talihli parasını almazsa 70 milyonluk büyük ikramiye Hazine'ye devredilecek ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kullanılacak.
ÜSKÜDAR'DA SATILMIŞTI
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam bilet, İstanbul Üsküdar'daki bir seyyar bayide satılmıştı. Söz konusu ikramiye '7615536' numaralı tam bilete isabet etmişti.
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