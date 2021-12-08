Şu ana kadar Milli Piyango'da en şanslı il İstanbul olarak belirlendi. Milli Piyango idaresinin açıkladığı rakamlar arasında en fazla çıkan rakam 3 oldu. Peki Milli Piyango'nun en çok çıktığı iller hangileri?

MİLLİ PİYANGO'NUN EN ÇOK ÇIKTIĞI İLLLER

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişlerinde en şanslı il İstanbul. 10 yıldır yapılan çekilişlerde dörde bölünen büyük ikramiyenin talihlilerinin büyük bir kısmı İstanbul'dan çıktı.

14 kez Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesine ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

3 RAKAMI 3 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI 10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI 9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI 8 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.