Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül tarihli On Numara çekilişinde duyulan fısıltı sesi tepkileri de beraberinde getirdi.
Milli Piyango’nun resmi YouTube hesabı Milli Piyango TV’de yayınlanan 28 Eylül tarihli videonun 3. dakika 22. saniyesinde bir kişinin fısıldayarak “8” ve “32” dediği duyuluyor.
Bu fısıltının ardından 8 numarası 3. sırada düşerken 32 numarası ise 17. sırada küreden düşüyor. Söz konusu “Fısıldamanın” ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada birçok vatandaş duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili Sisal Şans'tan açıklama geldi.
MİLLİ PİYANGO'DAN FISILDAMA AÇIKLAMASI
Sisal Şans, 28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde ‘8’ ve ‘32’ numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddiaları üzerine dün akşam yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu videoda sunucumuz, kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine ‘ses ve müzik’ uyarısıyla bilgi vermektedir. Bu durum her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biridir. Sunucu tarafından reji ekibine yapılan bu bilgilendirmenin çekilişle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir. Kurumumuz, İtalya’da 1946’dan beri şans oyunları alanında başarıyla faaliyet gösteren, Sisal’in uzmanlığı ve Türkiye’de ilk ve tek sabit ihtimalli spor tahmin oyunu İddaa ile yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya sektörlerinde de yatırımı bulunan Demirören Holding’in bu alanlardaki tecrübesiyle çalışmalarını sürdürecektir.
Bugüne dek hakkımızda çıkan olumsuz haberlere kurum olarak cevap vermeyip sessiz kalma hakkımızı kullanmamıza rağmen, bu tip asılsız suçlamalar karşısında hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi de bildirmek isteriz. Bilginize sunarız.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!