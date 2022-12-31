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Milli Piyango 2023 çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriyor? Milli Piyango 4 bilene ne kadar veriyor?

Milli Piyango 2023 çekilişinde son 4 rakam bilene ne kadar veriyor?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Tutturulan rakamlara oranla belirli oranlarda kazanılan ikramiyeler için sorgulamalar sayılı saatler kala hız kazandı. Milli Piyango 2023 çekilişinde son 4 rakam bilene ne kadar verildiği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş: 31.12.2022 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yeni yıl Milli Piyango özel çekilişi için nefesler tutuldu. 2023 yılbaşı özel çekiliş için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar çekiliş sonuçlarının açıklanmasını beklerken "Milli Piyango 2023 çekilişinde son 4 rakam bilene ne kadar veriyor?" sorusu gündeme geldi. Dağıtılacak toplam ikramiyenin  1 milyar 395 milyon 900 bin TL'yi bulacağı bildirilirken, son 4 rakama verilecek ikramiye miktarı için gözler Milli Piyango İdaresi ile yapılacak çekilişe çevrildi. İşte merak edilenler...

  • SON 4 RAKAMI BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

    Son 4 rakamı bilene geçtiğimiz yılbaşı çekilişinde 400 TL verilmişti. Bu yıl ise verilecek ikramiye bedeli henüz bilinmiyor. 

  • Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak.

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  • Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

    31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi akşam saatlerine doğru başlayacak. Milli Piyango Sonuçları ve büyük ikramiyeyi kazanan numaranın 20.00 ila 23.00 saatleri arasında yapılacak olan çekilişle duyurulması bekleniyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları biter bitmez sıralı ve tam liste kazanan numaraları sitemizden öğrenebilirsiniz.

    Sıralama şu şekilde;

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

  • 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

    Milli Piyango Online tarafından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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