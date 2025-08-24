Habertürk
        Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da podyuma çıktı

        Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da podyuma çıktı

        Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, European Le Mans Series'in Spa-Francorchamps ayağında yarışa pole pozisyondan başladı, zorlu mücadelede podyuma yükselerek Türkiye'ye gurur yaşattı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 19:39 Güncelleme: 24.08.2025 - 19:39
        Cem Bölükbaşı, Belçika'da podyumda
        Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2025 European Le Mans Series (ELMS) takvimindeki en ikonik yarışlardan biri olan 4 Hours of Spa-Francorchamps’ta takımıyla birlikte üçüncü olarak podyuma çıktı. 23-24 Ağustos yarış hafta sonunda, sıralama turlarında takım olarak pole pozisyon (birincilik) elde eden Bölükbaşı ve ekibi, yarışa en önde başladı. Ancak yarış sırasında arka arkaya çıkan sarı bayraklar ve güvenlik aracı müdahaleleri, sıralamanın beklenmedik şekilde değişmesine yol açtı.Yarışı dördüncü sırada tamamlayan ekip, yarışın ardından üçüncü sıradaki rakiplerinin ceza almasıyla birlikte resmi sonuçlarda podyuma yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Cem Bölükbaşı, zorlu Spa pistinden puanla ayrılmış oldu.

        Cem Bölükbaşı, “Spa gibi ikonik ve teknik anlamda zor bir pistte yarışmak her zaman büyük bir sınav. Tüm takım olarak güçlü bir performans gösterdik. Yarışın dinamikleri nedeniyle pozisyon kaybetsek de sonunda podyuma çıkmak bizim için büyük moral kaynağı oldu. Bu başarıyı ülkem adına gururla taşıyorum" dedi.

        Belçika’daki efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleşen mücadele, motor sporları takvimindeki zorluk seviyesi yüksek yarışlardan biri olarak biliniyor.

        Habertürk Anasayfa