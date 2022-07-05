Milli Mücadele beyazperdede

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminin anlatılacağı "Kurtuluş Yolu" adlı filmin teaser çekimi Dolapdere'deki bir platoda gerçekleşti.

Filmde Atatürk'ü şarkıcı Hande Yener'in eski sevgilisi Ümit Cem Şenol, annesi Zübeyde Hanım'ı ise Ayşen İnci canlandıracak.

Şenol, projeyle ilgili "İstanbul'un işgali ve Samsun'a çıkışı anlatıyoruz. Çok önemli danışmanlarımız oldu. İnşallah çok güzel bir iş ortaya çıkacak. Film, 2023'te vizyona girecek." ifadelerini kullandı.

İnci ise "İş bana teklif edildikten sonra inanın uyuyamadım. Müthiş bir gurur." diye konuştu.

"ONU EN GÜZEL ŞEKİLDE CANLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Ayşen İnci, ayrıca ailesinin Zübeyde Hanım gibi Selanik göçmeni olduğunu söyledi. Ümit Cem Şenol, "Biz Atamızın saçının teli olmayız ama onu en güzel şekilde canlandırmak ve yaşatmak istiyoruz." dedi.

Üç yıl aşk yaşayan Hande Yener ve Ümit Cem Şenol, 2019'da birlikteliklerini sonlandırmıştı