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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 11. oldu - Motor Sporları Haberleri

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da 11. oldu

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya ayağında 11. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:05 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:05
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        Deniz Öncü, Avusturya'da 11. oldu
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        Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilen Moto2 yarışına Red Bull KTM Ajo takımıyla 14. cepten başlayan Deniz Öncü, damalı bayrağı 11. sırada geçti.

        2024 Avusturya Moto2 Grand Prix'inde Red Bull KTM Ajo takımından İtalyan pilot Celestino Vietti Ramus birinci, Speed Up takımından İspanyol sürücü Alonso Lopez ikinci, CFMOTO Inde Aspar Takımı'ndan Büyük Britanyalı Jake Dixon da üçüncü sırada bitirdi.

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