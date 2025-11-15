Türkiye-Bulgaristan maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1'lik skorla kazanırken, averaj için önemli bir galibiyet elde etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, ay-yıldızlılar rakibinden puan ve puanlar alması durumunda ikinciliği garantileyerek play-off'a katılma hakkı elde edecek. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, Türkiye-Bulgaristan maçının hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...