Dünya Kupası yolunda heyecan yeniden yükseliyor. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bir sonraki maçında Bulgaristan’ı ağırlayacak. Gürcistan karşısında elde ettiği 4-1’lik net galibiyetle avantaj yakalayan A Milli Takım, bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak grup liderliği yarışında önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte detaylar...