Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye, 3. maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini almak istiyor. A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?
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Türkiye Karadağ maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile mücadele edecek. İlk maçta Galler ile berabere kalan Ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Milliler, grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. UEFA Uluslar Ligi milli maç tarihi araştırılırken A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Karadağ maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek.
Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.
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A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Futbol Takımı'nın, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
Karadağ ve İzlanda mücadelelerinin 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)
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A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ – Türkiye