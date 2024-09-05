Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden A Milli futbol Takımı, ilk maçına Galler deplasmanında çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, hanesine 3 puan yazdırarak organizasyona avantajlı başlamak istiyor. Futbolseverler ''Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. 6 isim sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. Peki, Milli maç hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…
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Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Galler karşılaşmasını kazanarak organizasyona 3 puanla başlamayı hedefliyor. A Milli Takım’ın aday kadrosu belli olurken gözler ‘’Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?’’ sorularının yanıtına çevrildi. Peki Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galler-Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve millilerin aday kadrosu…
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GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galler-Türkiye maçı, 6 Eylül 2024 Cuma günü Galler'in başkenti Cardiff'te yer alan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.
Heyecan dolu mücadele, saat 21:45'te başlayacak.
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GALLER-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler-Türkiye maçı, TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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GALLER-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE EKRANI
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
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MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacak maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.
Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
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Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
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ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin grubunda Galler, İzlanda, Karadağ gibi önemli takımlar bulunuyor. Milliler, Galler mücadelesinin ardından sırasıyla İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak. Milli maç programı ise şu şekilde;
6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye
9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda
11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ
14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye
16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler
19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye
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