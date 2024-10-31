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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ 2024: Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli takım maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alan milliler, topladıkları 10 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Beşinci karşılaşmasında 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler'i Kayseri'de ağırlayacak olan Ay-yıldızlılar, kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Futbolseverler ise Türkiye-Galler maçının tarih, saat ve yayın detaylarını merak ediyor. Peki, bu heyecan dolu milli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 18:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:27
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        Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta?
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        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sıradaki maçlarda Galler ve Karadağ ile karşılaşacak olan milliler, 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipçisi Galler 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. Dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik alan A Milli Takım, Kayseri'de Galler’e karşı sahne alacak. Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte milli maç tarihleri ve tüm ayrıntılar...

        TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek. Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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        TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024

        1- TÜRKİYE 10 PUAN

        2- GALLER 8 PUAN

        3- İZLANDA 4 PUAN

        4- KARADAĞ 0 PUAN

        A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

        16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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