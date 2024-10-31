Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alan milliler, topladıkları 10 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Beşinci karşılaşmasında 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler'i Kayseri'de ağırlayacak olan Ay-yıldızlılar, kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Futbolseverler ise Türkiye-Galler maçının tarih, saat ve yayın detaylarını merak ediyor. Peki, bu heyecan dolu milli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sıradaki maçlarda Galler ve Karadağ ile karşılaşacak olan milliler, 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipçisi Galler 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. Dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik alan A Milli Takım, Kayseri'de Galler’e karşı sahne alacak. Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte milli maç tarihleri ve tüm ayrıntılar...
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek. Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024
1- TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye