Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Diğer Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, dünya 23 yaş altı şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, dünya 23 yaş altı şampiyonu oldu

        Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Cevdet Ege Mutlu, erkekler tek çifte kategorisinde altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, dünya şampiyonu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Cevdet Ege Mutlu, erkekler tek çifte kategorisinde altın madalya kazandı.

        Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya’nın Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen organizasyonda 53 ülkeden 239 ekip, 18 farklı tekne sınıfında yarıştı.

        Son 2 yılın Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Cevdet Ege, erkekler tek çiftede şampiyonluğa ulaştı.

        Milli sporcular, bu sonuçla şampiyonayı 3 altın madalyayla tamamladı.

        Halil Kaan Köroğlu hafif kilo erkekler tek çifte, Enes Biber ile Aytimur Selçuk da erkekler iki tek kategorisinde podyumun zirvesine çıkmıştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Erhan Ertürk, sporcularla gurur duyduklarını belirterek "Sadece madalya değil yılların emeği, alın teri ve sabrın karşılığını aldık. Bu çocuklar sadece kürek çekmedi; milletin umudunu, inancını suyun üstüne yazdılar. Her bir kürek darbesi, bu ülkenin yüreğiyle buluştu. Bu başarılar daha yolun başı. Hedef Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Türk küreğinin adını tarihe altın harflerle kazımak." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Habertürk Anasayfa