Milli judocu Kayra Özdemir, olimpiyatları 5'inci sırada tamamladı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, kadınlar +78kg bronz madalya karşılaşmasında Güney Kore'den Hayun Kim'e mağlup olarak olimpiyatları 5'inci sırada tamamladı.

Champ-de-Mars Arena'da oynanan bronz madalya karşılaşmasında milli judocu Kayra Özdemir ile Güney Kore'den Hayun Kim karşı karşıya geldi. Kayra, Güney Koreli rakibine mağlup olarak bronz madalya şansını kaçırdı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 5'inci sırada bitirdi.