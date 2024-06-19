Milli istihbaratın hafızası

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MİT, önemli istihbaratlarla Türkiye’nin kaderini değiştirdi. Fransızlardan elde edilen istihbarat, Hatay’ın anavatana katılmasını sağladı. MİT’in birçok tarihi olaydaki izi, teşkilat müzesindeki belgeler ile gün yüzüne çıkıyor.

“Vatan” MİT’in temel ilkesini, “gelenek” teşkilat tarihini ve "gelecek" ise müreffeh bir Türkiye için adanmış çocukları temsil ediyor.

İŞTE 6 İSTASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın belleği burada saklanıyor. Arşiv belgeleriyle geçmişe ışık tutuluyor. 6 istasyon, istihbaratı şekillendiren ve ona yön veren küresel gelişmeler, savunma, teknoloji, dijital dönüşüm gibi alanlardan oluşuyor. İstasyonlar "İz, bellek, yol, göz, hedef ve gurur" olarak sıralanıyor.