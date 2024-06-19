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        Milli istihbaratın hafızası

        Milli İstihbarat Teşkilatı, 100 yılı aşkın süredir bir geleneği temsil ediyor. Teşkilat-ı mahsusa ile 1913'te başlayan yolculuk, milli emniyet riyaseti ile devam etti. MİT'in birçok tarihi olaydaki izi, teşkilat müzesindeki belgeler ile gün yüzüne çıkıyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 19.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:46
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        Milli istihbaratın hafızası
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        MİT, önemli istihbaratlarla Türkiye’nin kaderini değiştirdi. Fransızlardan elde edilen istihbarat, Hatay’ın anavatana katılmasını sağladı. MİT’in birçok tarihi olaydaki izi, teşkilat müzesindeki belgeler ile gün yüzüne çıkıyor.

        “Vatan” MİT’in temel ilkesini, “gelenek” teşkilat tarihini ve "gelecek" ise müreffeh bir Türkiye için adanmış çocukları temsil ediyor.

        İŞTE 6 İSTASYON

        Milli İstihbarat Teşkilatı'nın belleği burada saklanıyor. Arşiv belgeleriyle geçmişe ışık tutuluyor. 6 istasyon, istihbaratı şekillendiren ve ona yön veren küresel gelişmeler, savunma, teknoloji, dijital dönüşüm gibi alanlardan oluşuyor. İstasyonlar "İz, bellek, yol, göz, hedef ve gurur" olarak sıralanıyor.

        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
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        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
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