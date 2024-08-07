Milli güreşçi Zeynep Yetgil çeyrek finalde!
Paris 2024'te milli güreşçimiz Zeynep Yetgil, çeyrek finale yükseldi.
Giriş: 07.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:46
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek finale yükseldi.
Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 53 kiloda Hindistanlı Antim Panghal ile karşı karşıya geldi.
Zeynep Yetgil, rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Almanya'dan Annika Wendle ile karşılaşacak.
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