Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde serbest stil 79 kiloda mindere çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, altın madalya maçında Rus Usmanov'la karşılaştı.

Müsabakayı 11-0 kaybeden Kotanoğlu, gümüş madalya elde etti.

Muhammet Nuri Kotanoğlu, sırasıyla Azerbaycan'dan Rashad Yusifli, Romanya'dan Vasile Madalin Minzala, Slovakya'dan Akhsarbek Gulasev ve yarı finalde Ukraynalı Vasyl Mykhailov'u eleyerek finale kalmıştı.