Uluslararası organizasyonlarda 2 dünya şampiyonluğu, bir Avrupa ikinciliği, bir Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, Karadeniz Oyunları ikinciliği ve Avrupa Oyunları üçüncülüğü bulunan milli güreşçi Metehan Başar, gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle Güreş Milli Takımı ile Bolu Aladağ'da kampa giren Metehan, günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.
Kondisyon ve kuvvet çalışması yapan Metehan, normalleşme sürecinde düzenlenecek organizasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor.
"OLİMPİYATLARA GİTMEK İSTİYORUM"
Metehan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs döneminde verilen arada evinde kendi imkanları ile çalıştığını ancak kampın kendisi ve takım arkadaşları için daha verimli olduğunu söyledi.
Salgın sürecinde ilk bir ay çok zorlandıklarını dile getiren milli güreşçi, şunları kaydetti:
"Bu sürede tesislerimiz kapalıydı. Hiçbir şekilde çalışamıyorduk. Evde çalışmak bana biraz yetersiz geldi. Daha sonra Bakanlığın çalışması ile milli takımlar, yakınlarındaki tesisleri kullanabildi. Zaten bu, bizim pandemi sürecindeki ikinci kampımız. Biraz ara verdik ama belki de bu, bizim müsabakalara daha iyi hazırlanmamız için bir dinlenme süreci olmuştur. Bundan sonra da kamplarımız devam edecek. İlk hedefim 2021 yılında yapılacak olimpiyatlar."
Metehan Başar, büyüklerdeki ilk madalyasını 2015 yılında Avrupa Oyunları'nda üçüncü olarak aldığını, daha sonra 2017'de büyüklerde Avrupa ikincisi ve dünya şampiyonu olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:
"2018'de hem Akdeniz Oyunları'nda hem de Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Bu yıl da Dünya Şampiyonası'na katıldım fakat madalya alamadım. Olimpiyatlara katılabilmek için mücadele ettim. Virüs nedeniyle bu maçlara da ara verildi. Şimdi inşallah 2021 yılında tekrar müsabakalara girip olimpiyat vizesi alıp olimpiyatlara gitmek istiyorum."
Bu yıl yapılacak olimpiyatlar ve diğer organizasyonlar ertelendiği için 2021 yılında olimpiyatlara katılarak madalya alma hedefini gerçekleştireceğine inandığını, güreşi bırakana kadar da mücadele ettiği tüm şampiyonalarda altın madalya kazanıp Türkiye'ye armağan etmek istediğini belirten Metehan Başar, Bolu kampının çok güzel geçtiğini sözlerine ekledi.
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