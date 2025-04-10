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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu

        2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 21:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:50
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        Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa üçüncüsü!
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        Slovakya'da devam eden 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazandı.

        Başkent Bratislava'daki organizasyonda dün çeyrek final maçını kaybeden Buse, bugün önce repesaj karşılaşmasında Arnavut Albina Drazhi'yi 10-0 teknik üstünlükle yendi.

        Akşam seansında bronz madalya maçına çıkan milli güreşçi, Ukraynalı Manola Skobelska'yı da 9-6 mağlup ederek üçüncü oldu.

        Dünya Güreş Birliği tarafından 2024'ün kadınlarda en iyi güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Buse, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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