Almanya'nın Stuttgart şehrinde 2019 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 14 bin 933 puanla halka aletinde 1'inci olan ve Türkiye'ye cimnastik tarihinde ilk defa dünya şampiyonluğu kazandıran artistik cimnastikçi İbrahim Çolak, Sport and Business Summit 2022'ye katıldı. Kariyerinde 2018 yılında da Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Çolak, 2022 yılı, yaşadığı sakatlık süreçleri, olimpiyat hedefi ve takım arkadaşlarıyla arasındaki iletişim dahil birçok konunda açıklamalarda bulundu.

2022 yılına iyi bir giriş yaptığını aktaran Çolak, ağustos ayında sol elinin tarak kemiğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmasından dolayı bu ayın sonunda yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmama kararı verdiğini belirtti.

1.5 ay gibi kısa bir sürede tekrardan antrenmanlara başlayan ve Challenge Cup'ta madalya kazanmayı başaran milli cimnastikçi, 2022 yılıyla ilgili olarak, "Bu yıla çok iyi başladım aslında. 4 Dünya Kupası'nın 3 tanesinde madalya kazandım. Daha sonrasında Cezayir'deki Akdeniz Oyunları'nda istediğim hedefe ulaştım. 2018'den sonra Cezayir'de halka aletinde altın madalya kazanmak gurur vericiydi. Başarımı devam ettirebildiğim için çok mutlu oldum. Takım olarak da 2018'deki gümüş madalyayı 2022'de altına çevirdik. Bu yıl zaten takım olarak çok büyük hedeflerimiz vardı. Her şey iyi giderken elimden bir ameliyat oldum ve böyle olması bir sporcuyu hem fiziksel hem de zihinsel olarak fazlasıyla yoruyor. Ameliyat oldum, elimde 3 tane vida var ama 1.5 ay sonra tekrar halka aletine çıkıp performansımı sergilemeye başladım. Ekim sonunda Dünya Şampiyonası yapılacaktı, ona yetişebilmek için Türkiye Şampiyonası ve Challenge Kupası'na katılmaya karar verdim. Orada performansımı gördüm ve 2.5 ay içerisinde ancak bu kadar oldu. Sonra kendime, 'Dünya Şampiyonası'na hazır değilsin' dedim. Çünkü hepimizin bir ismi var. Oraya gidip kötü performans sergilemek, insanların kafasında 'İbrahim eskisi gibi değil" düşüncesinin oluşmasına neden olabilir. Hem kendim hem de takım için bir risk olmasın diye takımda olmadım. Teknik kurulumuzun kararı da bu yöndeydi. Bu karar ilk başta beni biraz üzdü ama daha sonra rahatladım. Hazır değilim, elimde şişlikler var diye düşünüyordum. Bu açıdan düşününce Dünya Kupası'na katılmama kararı beni bir açıdan rahatlattı. Hedefim tabii ki olimpiyatlarda madalya kazanmak" diye konuştu.

"BİR SAKATLIK OLUYOR, ÜZÜLÜYORUM AMA BU ÜZÜNTÜMÜ BİR AN ÖNCE GERİDE BIRAKIP ÖNÜME BAKIYORUM"

Kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşadığını belirten Çolak, sakatlık süreçlerini her zaman en iyi şekilde atlattığını söyledi. Sakatlık sürecinde kalan zamanlarında da antrenmanlar yaptığını aktaran Çolak, "Sakatlık yaşıyorum ama o sakatlık süresi boyunca elimde alçı vardı ama ben antrenman yapıyordum yapabildiğim kadarıyla. Bunu yaptıktan sonra yarışmalara katıldığımda görüyordum ki performansımdan hiçbir şey kaybetmemişim. Tam tersine eksik olan yanlarımı güçlendirdiğimi gördüm. Bu da daha güçlü şekilde geri dönmemi sağlıyordu. Benim motivasyonum bu. Bir sakatlık oluyor, üzülüyorum ama bu üzüntümü bir an önce geride bırakıp önüme bakıyorum. Bu tarz süreçlerde çok fazla zamanım kalıyor. Ben o sakatlıklarıma yönelik egzersizleri bu süreçte daha fazla yapıyorum. Bu şekilde de daha sağlıklı bir şekilde dönmüş oluyorum" ifadelerini kullandı.