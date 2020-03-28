Badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle Tokyo 2020'nin ertelenmesini değerlendirdi.

Türkiye'yi, 2012 Londra Olimpiyatları'nda temsil eden 26 yaşındaki milli badmintoncu, "Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ileri bir tarihe ertelendi. Bu durum tabii ki beni üzdü fakat sağlığın ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyim. Bizler oraya giderken, hazırlanırken ruhen ve fiziken kendimizi en iyi hissettiğimiz, en güçlü olduğumuz bir dönem olmalıydı." ifadelerini kullandı.

"Bu durumun bizleri olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum." diyen Neslihan, "Ben yine bir sporcu olarak şartlar ve imkanlar ne olursa olsun hedeflerim doğrultusunda her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğim. Hedefim değişmedi, sadece süreç uzadı. Bu süreçte bizler mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"EVDE KAL" ÇAĞRISI

Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarına evinde devam ettiğini dile getiren milli badmintoncu, "evde kal" çağrısında bulundu.

Neslihan, "Lütfen dışarıya çıkmayınız, evlerinizde kalınız. Bizler bu salgını bilinçli bireyler olduğumuz takdirde yenebiliriz." diye konuştu.

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