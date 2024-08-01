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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli atlet Salih Korkmaz, olimpiyatlara veda etti! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli atlet Salih Korkmaz, olimpiyatlara veda etti!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışını 45'inci bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:31
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        Salih Korkmaz 45. bitirdi!
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında erkekler 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

        Milli atlet Salih Korkmaz, 1.29:05'lik derecesiyle 45'inci oldu ve organizasyona veda etti.

        Bu disiplinde altın madalyayı 1.18.55'lik derecesiyle Ekvadorlu Brian Daniel Pintado kazanırken Brezilyalı Caio Bonfim 1.19:09 ile ikinci, İspanyol Alvaro Martin ise 1.19.11 ile üçüncü oldu.

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