Milli atlet Dilek Koçak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nda "aklandı"

Türkiye Şampiyonu ve 800 metre Türkiye rekortmeni milli atlet Dilek Koçak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nda (WADA) aklandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasında Dilek Koçak'ın doping kontrolünde şüpheli madde tespit edilmesi gerekçesiyle "tedbirli" olarak yarıştığı anımsatıldı.

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WADA nezdinde yapılan mücadele sonucunda "aklanan" Dilek Koçak'ın son yıllarda "WADA'dan aklanan ilk sporcu" olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Dilek Koçak kardeşimiz, yapılan doping kontrolünde şüpheli madde tespit edilmiş olması sebebiyle, tedbirli olarak yarışmaktaydı. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Rüştü Güner'in, uzun bilimsel araştırmaları ve gayretleri sonrasında, şampiyon sporcumuzun herhangi bir doping maddesini almadığı ortaya çıkmıştır. Benzer bir maddenin kontrolde simülasyon yapmış olduğu ortaya çıkmış ve son yıllarda ilk defa WADA'da bir sporcu aklanmıştır. Bu güzel haberi duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Bununla birlikte, dopingle mücadelemizin maksimum seviyede devam edeceğini de bildiririz. Kıymetli atletimize geçmiş olsun diyor, Prof. Dr. Rüştü Güner'e verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."