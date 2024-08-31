A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Galler ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi maçları sebebiyle birçok lig araya girecek. Uluslar Ligi maçları öncesinde milli aranın başlayacağı ve maçların sona ereceği tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında milli takım kadrosuna dahil edilen birçok futbolcu, milli aranın başlamasıyla kampa katılacak. Peki, "Milli ara ne zaman başlıyor, Süper Lig'de milli ara kaç gün sürecek?" İşte detaylar...