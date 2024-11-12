Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının bitimiyle milli ara sürecine girildi. Bu kapsamda ay yıldızlılar, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak. 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Peki, milli ara kaç gün sürecek? İşte, Süper Lig ve milli ara tarihleri...

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MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Süper Lig'e, Uluslar Ligi maçları sebebiyle ara verilecek. Milli ara 11 Kasım 2024 tarihinde başlarken 22 Kasım tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de haftanın açılış maçı 23 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile Rizespor arasında oynanacak.

REKLAM Süper Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 gibi dünyanın en çok takip edilen liglerinde de milli ara sebebiyle maçlar oynanmayacak. 23 Kasım 2024 Cumartesi 13:30 Eyüpspor - Rizespor 16:00 Gaziantep FK - Başakşehir 16:00 Kayserispor - Fenerbahçe 19:00 Bodrumspor - Galatasaray 24 Kasım 2024 Pazar 13:30 Sivasspor - Kasımpaşa 16:00 Samsunspor - Alanyaspor 16:00 Konyaspor - Hatayspor 19:00 Beşiktaş - Göztepe

25 Kasım 2024 Pazartesi 20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor