Milli ara Cimbom’a yaramadı

Galatasaray, milli takımlar için verilen arada oyuncularını sakatlıklara kurban vermeye başladı. Süper Lig’e verilen bu ara, sarı-kırmızılı takıma pek iyi gelmedi. Özellikle milli takımlara gönderilen oyuncuların sakatlanması, 29 Mart’ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi taraftarların keyfini kaçırdı.

İlk olarak, Galatasaray’ın Macar futbolcusu Rolland Sallai, kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan’ın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında kadroda yer alamadı.

Aynı maçta Türkiye adına mücadele eden Kaan Ayhan ve Barış Alper de karşılaşma içerisinde sakatlıklar yaşadı. Bu gelişmeler üzerine, A Milli Takım’a çağırılan Yunus Akgün ve Kaan Ayhan, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray’ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez de milli takımı Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson ile çarpıştıktan sonra geçirdiği sarsıntı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Davinson Sanchez için yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmadı ve oynamasına engel bir durum olmadığı ifade edildi.

Bu sakatlıkların ardından, sarı-kırmızılı takımın tecrübeli forveti Alvaro Morata da İspanya’nın geçtiğimiz cuma günü rahatsızlandı.

İspanyol oyuncunun durumunun ciddi olmadığı belirtilse de, bu gelişme Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi.

Yaşanan bu sakatlıklar, 29 Mart’ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’da teknik heyeti endişeye itti.

Özellikle ilk 11’in önemli isimlerinin sakatlıkları, teknik ekibi zor durumda bırakıyor. Sağlık heyetinin yoğun mesai yaparak oyuncuları derbiye yetiştirmeye çalışacağı belirtiliyor.