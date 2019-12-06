Milletvekiline 'çakar' hakkı, eski milletvekiline kimlik kartı

06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2918 sayılı karayolları trafik kanununa göre; sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahipten, teklife "görev ve hizmet gereği veya güvenlik nedeniyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar" ifadesiyle eklenmiş İçişleri Bakanlığı'na da bu araçları belirleme yetkisi verilmişti.
Milletvekillerine geçiş üstünlüğü sağlandığı haberleri üzerine İçişleri Bakanlığı böyle bir düzenlemenin metinde yer almadığını açıklamıştı. İşte o çok tartışılan düzenleme genel kurul çalışmaları sırasında önergeyle metne açık olarak yazıldı. Geçiş üstünlüğünün sıralandığı maddenin kapsamına tek tek protokol listesindeki makamlar eklendi. Bunlar normalde korumaları olduğu için geçiş üstünlüğüne sahip olan devletin protokol listesinden oluşuyor. Ancak milletvekilleri korumaları olmadığı için geçiş üstünlüğüne sahip olamıyordu. Yeni listede milletvekilleri ile birlikte Meclis Genel Sekreterine de yer verilerek 601 yeni araç geçiş üstünlüğü olan araçlar listesine eklenmiş oldu.
ESKİ VEKİL DE DAHİL OLABİLİR
Ayrıca teklif metninde yer alan görev ve hizmetin gereği ile güvenlik nedeniyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ifadesi ile İçişleri Bakanlığı'na bu kapsamda yetki verilmesine ilişkin fıkra da korundu. Böylece İçişleri Bakanlığı geçiş üstünlüğü kanunda açıkça sıralanarak sayılan yeni araç listesini, bu iki fıkranın verdiği yetkiyle daha da genişletebilecek. Bu kapsama, teklifi komisyona sunan AK Parti milletvekili Kemal Çelik'in açıkladığı gibi eski milletvekilleri de alınabilecek. Değişiklik önergesinde AK Parti'nin yanı sıra MHP'den de imzalar yer aldı.
Teklifin gerekçesinde ise "geçiş üstünlüğü hakkı ve bu hakkın kapsamının zamanın gereklerine göre içişleri bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle güncellenmesi amaçlanmıştır" denildi. Maddeye eklenen yeni geçiş üstünlüğü listesi şöyle:
TBMM Başkanı
Cumhurbaşkanı yardımcıları
TBMM'de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grup başkanı
TBMM'de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grup başkanı
Eski Cumhurbaşkanları
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Yargıtay Birinci Başkanı
Danıştay Başkanı
Sayıştay Başkanı
Bakanlar
TBMM Başkanvekilleri
TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları
TBMM üyeleri (TBMM Kurumsal Protokol Listesi esas alınır.)
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Genelkurmay Başkanı
Diyanet İşleri Başkanı
Cumhurbaşkanlığı İdari işler Başkanı
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
TBMM Genel Sekreteri
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluş yöneticileri (Milli istihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri başkanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanı)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Danıştay Başsavcısı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
Anayasa Mahkemesi üyeleri
Bakan yardımcıları
il valileri
Kuvvet Komutanları
Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı
Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili.
SAĞLIK HARCAMASI ÇIKTI
Bu arada milletvekili yakınlarının sağlık harcamalarıyla ilgili geçmişe dönük borç çıkarılmasına neden olan bir uygulamadan doğan mağduriyetin giderilmesi için TBMM Başkanlık divanına yetki verilen hüküm ise metinden çıkarıldı. Bu maddede sadece Cumhurbaşkanı Yardımcılarıyla ilgili düzenleme korundu.
ESKİ VEKİL KİMLİK KARTI
Yasada yapılan bir diğer değişiklikle eski milletvekillerine de eski milletvekili kimlik kartı verilmesi düzenlendi. Bu kartlar resmi kimlik belgesi yerine geçecek. Bu arada, eski milletvekilleri, kimlik kartı sürücü belgesi, diplomatik pasaport ve silah alma ve yenileme işlemlerini Ankara'dan yapabilecekler. Bu arada 'Ankara' ifadesinin uygulaması için de hazırlıklar yapıldı. Meclis'te bir ofis kurulacağı ve eski vekillerin tüm bu işlemlerinin bu ofisten yürütüleceği öğrenildi.
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