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        Haberler Bilgi Spor Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi | 2025 Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak?

        Filenin Sultanları maç tarihleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman?

        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde bir kez daha zirve mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz yıl tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, bu sezon da şampiyonluk hedefiyle parkede olacak. Çin, Hollanda ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuvada milliler, güçlü rakiplerine karşı mücadele ederek unvanlarını korumak istiyor. İşte merakla beklenen maç takvimi ve heyecan dolu karşılaşmaların detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 22:23 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:23
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        • 1

          Türk voleybolunun gururu Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde yeni bir zafer hikayesi yazmaya hazırlanıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç farklı şehirde oynanacak karşılaşmalarda şampiyonluk için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz yılın unutulmaz performansını tekrar yaşatmak isteyen milliler, Çin, Hollanda ve İstanbul’daki zorlu mücadelelerde taraftar desteğini arkasına alarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          MİLLETLER LİGİ VNL GRUPLARI BELLİ OLDU

          A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

          1.Hafta (Pekin, Çin)

          Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa

          2.Hafta (İstanbul, Türkiye)

          Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

          3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

          Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

        • 3

          TAKVİM BELİRLENDİ

          Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi;

          İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de,

          İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da,

          Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

          1.Hafta (Pekin, Çin)

          4 Haziran

          07.30 Fransa-Türkiye

          6 Haziran

          14.30 Türkiye-Tayland

          7 Haziran

          11.00 Türkiye-Polonya

          8 Haziran

          14.30 Çin-Türkiye

        • 5

          2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

          18 Haziran

          19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

          19 Haziran

          19.30 Kanada-Türkiye

          21 Haziran

          19.30 Güney Kore-Türkiye

          22 Haziran

          19.30 Türkiye-Brezilya

          3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

          9 Temmuz

          21.30 Hollanda-Türkiye

          11 Temmuz

          21.30 Çekya-Türkiye

          12 Temmuz

          20.00 Türkiye-İtalya

          13 Temmuz

          21.00 Sırbistan-Türkiye

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