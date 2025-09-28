Halkın tepkisinden çekinen Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail ile yakın ilişkilere sahip olmasına rağmen halkın tepkisinden çekinerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkeye yapmayı planladığı ziyareti geri çevirdiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den kendisini kabul eden sayılı ülkelerden olan Arjantin'e geçmeyi planlıyordu.

BM Genel Kurulu sırasında Netanyahu ile görüşen Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle halkın tepkisinden korkarak "Ziyarete gelme" dediği ortaya çıktı.

Arjantinli kaynaklar, bunun İsrail'le ilgili olmadığını ve genel olarak tüm ziyaretlere ilişkin bir karar olduğunu iddia etse de nedenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu aktarıldı.

Haberde, Arjantin'deki insan hakları avukatlarının, martta İsrail ordusunun Refah'ta sağlık görevlilerini öldürdüğü olay nedeniyle, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde tutuklanmasını talep eden bir dava açtığı hatırlatıldı.

BM Genel Kurulu'nda farklı ülkelerden yüzlerce delege İsrail Başbakanı'nı protesto ederek salonu terk etmiş ve Netanyahu bu nedenle hemen hemen boş bir salona konuşmak zorunda kalmıştı.