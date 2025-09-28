Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Halkın tepkisinden çekinen Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi | Dış Haberler

        Halkın tepkisinden çekinen Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi

        Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail ile yakın ilişkileri olmasına rağmen halkın tepkisinden çekindiği için İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Arjantin'i ziyaret etme talebini geri çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:44 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail ile yakın ilişkilere sahip olmasına rağmen halkın tepkisinden çekinerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkeye yapmayı planladığı ziyareti geri çevirdiği belirtildi.

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den kendisini kabul eden sayılı ülkelerden olan Arjantin'e geçmeyi planlıyordu.

        BM Genel Kurulu sırasında Netanyahu ile görüşen Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle halkın tepkisinden korkarak "Ziyarete gelme" dediği ortaya çıktı.

        Arjantinli kaynaklar, bunun İsrail'le ilgili olmadığını ve genel olarak tüm ziyaretlere ilişkin bir karar olduğunu iddia etse de nedenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu aktarıldı.

        Haberde, Arjantin'deki insan hakları avukatlarının, martta İsrail ordusunun Refah'ta sağlık görevlilerini öldürdüğü olay nedeniyle, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde tutuklanmasını talep eden bir dava açtığı hatırlatıldı.

        BM Genel Kurulu'nda farklı ülkelerden yüzlerce delege İsrail Başbakanı'nı protesto ederek salonu terk etmiş ve Netanyahu bu nedenle hemen hemen boş bir salona konuşmak zorunda kalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa