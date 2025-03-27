Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 27.03.2025 - 19:54 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:54
Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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