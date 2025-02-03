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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar transfer sürecini anlattı! - Fenerbahçe Haberleri

        Milan Skriniar transfer sürecini anlattı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, "Fenerbahçe'yi tercih ettim ve verdiğim kararda ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:13
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        • 1

          Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Slovak yıldız Milan Skriniar, Fenerbahçe TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

          Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan ve taraftarın oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini aktaran başarılı savunmacı, en iyisini yapmak için mücadele edeceğinin altını çizdi.

        • 2

          "90 DAKİKA BOYUNCA TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNİ HİSSETTİM. HARİKA BİR ATMOSFER YARATTILAR"

          Fenerbahçe formasını ilk kez Çaykur Rizespor karşısında giyen Milan Skriniar, atmosferi ve taraftarın son ana kadar verdiği desteği şöyle açıkladı:

          “Gerçek anlamda harika bir atmosfer vardı. Tribünde izlediğim ilk maçta da açıkçası taraftarların göstermiş olduğu desteği, yaptığı tezahüratı çok yakinen gördüm. Dün de 90 dakika boyunca taraftarlarımızın desteğini hissettim. Harika bir atmosfer yarattılar. Onların desteklerini fazlasıyla saha içerisinde hissettik. Bizlere galibiyet yolunda çok yardımcı oldular. Dolayısıyla onlara minnettarız. Destekleriyle beraber devam edeceğimizi umuyorum.”

        • 3

          "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAYA VE TAKIMA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

          Milan Skriniar, Çaykur Rizespor karşısındaki performansını “Ben, her zaman en iyisini yapmaya çalışan, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan birisiyim. Evet, gol attım ama şanssız bir andı, orada ofsayda yakalandım. Ancak ben Fenerbahçe’de gol atmak için değil, savunma yapmak için bulunuyorum. Söylemiş olduğum gibi elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. 2,5 aydır futbol oynamadım. Dolayısıyla kendi adıma geliştirmem gereken, çalışmam gereken noktalar var ama zaman içerisinde çok daha iyi olacağımı biliyorum.” şeklinde değerlendirdi.

        • 4

          "BURAYI TERCİH ETTİM VE VERDİĞİM KARARDA NE KADAR HAKLI OLDUĞUMU GÖRÜYORUM. BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

          Transfer süreciyle ilgili Slovak stoper, “Aslında başka opsiyonlar da, teklifler de vardı. Ben burada sizler aracılığıyla Başkanımıza ve Sportif Direktörümüze minnettarlığımı sunmak istiyorum. Benimle kontağa geçtikleri ilk andan itibaren fazlasıyla netlerdi. Dolayısıyla bu gerçekten hoşuma gitti. Bunu takdir ettim çünkü futbol sektöründe bu normal bir durum değil. Dolayısıyla net olmaları hoşuma gitti. Ben de burayı tercih ettim ve verdiğim kararda ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferden önce hocamızla, Edin Dzeko’yla ve Sportif Direktörümüzle bir konuşmamız oldu. Bana göre Fenerbahçe’ye katılarak fantastik ve harika bir karar verdim. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Şimdi üzerime düşen, takımıma yardım etmek ve sahada olduğum sürece en iyimi ortaya koymak.” açıklamasında bulundu.

        • 5

          Edin Dzeko’yla ilgili düşünceleri sorulan Skriniar, “Edin Dzeko’yla iki yıl oynadım. Onu iyi tanıyorum ve harika bir insan. Saha dışında çok iyi bir insandır. Çok iyi arkadaşız. Onu çok seviyorum. Oyuncu olarak onunla ilgili yorum yapmama pek fazla gerek yok zira kendisi harika bir oyuncu. Saha içinde her an her şeyi yapabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Bana göre şu anda dünyada en iyi santraforlardan bir tanesi. Zaten onun nasıl bir futbolcu olduğunu, nasıl bir oyun stiline sahip olduğunu herkes gayet biliyor. Kişilik olarak da harika birisi. Onu sevdiğimi söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

        • 6

          Edin Dzeko’nun uzun yıllar futbola devam edebileceğini sözlerine ekleyen Milan Skriniar, “50 yaşına kadar futbola devam edebilir. Şu an 38 yaşında ama 25 yaşında gibi bana göre. Gerçekten muhteşem bir profesyonel kendisi. Bu şekilde devam ederse umarım daha da ileriki yaşlara kadar devam edecektir diye düşünüyorum.” ifadelerine değindi.

        • 7

          Ailesinin, transfer sürecine olan desteğiyle ilgiliyse Milan Skriniar, “Ben eşimle 12 yıldır beraberim, tabii ki çocuklarımız var. Bana her zaman saygı duyuyorlar, destek oluyorlar. Verdiğim karara da elbette saygı duydular. Bu transferden dolayı ve burada olduğum için de çok mutlular. Aynı zamanda babam, annem ve kardeşim de burada olmamdan dolayı fazlasıyla mutlular. Onlar da taraftarlarımızın bize ne kadar inanılmaz destek gösterdiklerini görebiliyorlar. Ailem için asıl önemli olan benim mutlu olmam dolayısıyla da şu an her şey yolunda.” ifadelerini kullandı.

        • 8

          "TARAFTARLARIMIZIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU BU SEVGİYİ HİSSEDİYORUM"

          Taraftarların destek mesajlarıyla ilgili Skriniar, “Taraftarlarımız hala bana ve aile üyelerime mesajlar göndermeye devam ediyorlar. Tabii ki dünyanın başka bir tarafında olduğunuz zaman bu sevgiyi hissedemeyebiliyorsunuz ama buraya geldikten sonra daha net hissediyorsunuz. Benim mutlu olduğumu gördüklerinde ailem de tabii ki mutlu oluyorlar ve taraftarlarımızın bana göstermiş olduğu bu sevgiyi hissediyorlar.” dedi.

        • 9

          "TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE BERABER GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

          Son olarak taraftarlara mesaj gönderen savunma oyuncusu, “Gerçekten taraftarlarımıza göstermiş oldukları harika destekten ötürü minnettarlığımı sunmak istiyorum. Onların desteğini her maç, her gün fazlasıyla hissediyoruz. Üç kulvarda devam ediyoruz ve Fenerbahçe olarak tabii ki en uzağa ilerlemek istiyoruz. Bu yolda olurken onların desteklerine fazlasıyla ihtiyacımız var. Bana göre beraber muhteşem başarılar elde edebiliriz. Bunun için çok çabalıyoruz takım olarak. Taraftarlarımızın desteğiyle beraber güzel işler başaracağımızı düşünüyorum.” açıklamalarını yaptı.

        • 10
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