Milan Skriniar transfer sürecini anlattı!

Edin Dzeko’yla ilgili düşünceleri sorulan Skriniar, “Edin Dzeko’yla iki yıl oynadım. Onu iyi tanıyorum ve harika bir insan. Saha dışında çok iyi bir insandır. Çok iyi arkadaşız. Onu çok seviyorum. Oyuncu olarak onunla ilgili yorum yapmama pek fazla gerek yok zira kendisi harika bir oyuncu. Saha içinde her an her şeyi yapabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Bana göre şu anda dünyada en iyi santraforlardan bir tanesi. Zaten onun nasıl bir futbolcu olduğunu, nasıl bir oyun stiline sahip olduğunu herkes gayet biliyor. Kişilik olarak da harika birisi. Onu sevdiğimi söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.