        Fenerbahçe Milan Skriniar: Maça çok kötü başladık - Futbol Haberleri

        Milan Skriniar: Maça çok kötü başladık

        Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendikleri maçın ardından, "Maça çok kötü başladık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 00:59 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:59
        "Maça çok kötü başladık"
        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.

        Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

        Maçın ardından tecrübeli stoper Milan Skriniar konuştu.

        "MAÇA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK"

        Skriniar'ın sözleri şu şekilde:

        "Maça çok kötü başladık. Böyle başlamak mümkün olmamalıydı. İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla top kaybettik. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama yeterli olmadı, fikrim bu."

