Milan Skriniar: Maça çok kötü başladık

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Maçın ardından tecrübeli stoper Milan Skriniar konuştu.

"MAÇA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK"

Skriniar'ın sözleri şu şekilde:

"Maça çok kötü başladık. Böyle başlamak mümkün olmamalıydı. İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla top kaybettik. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama yeterli olmadı, fikrim bu."